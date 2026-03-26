Kritik an Plauens riskantem Finanzkurs: „Wann wachen Stadtrat und Verwaltung auf und stellen die Weichen richtig?“

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Der geplante Stadtbad-Anbau soll aus Kostengründen in abgespeckter Weise errichtet werden. Jetzt gibt es kritische Töne: Kann sich Plauen das auf Dauer leisten?
Der geplante Stadtbad-Anbau soll aus Kostengründen in abgespeckter Weise errichtet werden. Jetzt gibt es kritische Töne: Kann sich Plauen das auf Dauer leisten? Foto: Ellen Liebner/Archiv
Er ist schon spektakulär, der Neubau des Sportforums Vogtland in Plauen. Doch wie hoch sind die Betreiberkosten? Die Stadtspitze macht ein Geheimnis daraus.
Er ist schon spektakulär, der Neubau des Sportforums Vogtland in Plauen. Doch wie hoch sind die Betreiberkosten? Die Stadtspitze macht ein Geheimnis daraus. Foto: Ellen Liebner
Der Tag der Sachsen 1997 war ein großartiges Fest, 30 Jahre später wird Plauen erneut Gastgeber sein. Doch weil die Großveranstaltung viel Geld kostet, machte so manche Kommune in der Vergangenheit einen Rückzieher.
Der Tag der Sachsen 1997 war ein großartiges Fest, 30 Jahre später wird Plauen erneut Gastgeber sein. Doch weil die Großveranstaltung viel Geld kostet, machte so manche Kommune in der Vergangenheit einen Rückzieher. Foto: Wolfgang Ebert/Archiv
Der geplante Stadtbad-Anbau soll aus Kostengründen in abgespeckter Weise errichtet werden. Jetzt gibt es kritische Töne: Kann sich Plauen das auf Dauer leisten?
Der geplante Stadtbad-Anbau soll aus Kostengründen in abgespeckter Weise errichtet werden. Jetzt gibt es kritische Töne: Kann sich Plauen das auf Dauer leisten? Foto: Ellen Liebner/Archiv
Er ist schon spektakulär, der Neubau des Sportforums Vogtland in Plauen. Doch wie hoch sind die Betreiberkosten? Die Stadtspitze macht ein Geheimnis daraus.
Er ist schon spektakulär, der Neubau des Sportforums Vogtland in Plauen. Doch wie hoch sind die Betreiberkosten? Die Stadtspitze macht ein Geheimnis daraus. Foto: Ellen Liebner
Der Tag der Sachsen 1997 war ein großartiges Fest, 30 Jahre später wird Plauen erneut Gastgeber sein. Doch weil die Großveranstaltung viel Geld kostet, machte so manche Kommune in der Vergangenheit einen Rückzieher.
Der Tag der Sachsen 1997 war ein großartiges Fest, 30 Jahre später wird Plauen erneut Gastgeber sein. Doch weil die Großveranstaltung viel Geld kostet, machte so manche Kommune in der Vergangenheit einen Rückzieher. Foto: Wolfgang Ebert/Archiv
Plauen
Kritik an Plauens riskantem Finanzkurs: „Wann wachen Stadtrat und Verwaltung auf und stellen die Weichen richtig?“
Von Ulrich Riedel
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Neue Dreifeld-Sporthalle, Hallenbad-Erweiterung und mehr: Kann sich Plauen all die kostspieligen Vorhaben leisten? Drei Insider und ihre wachsenden Sorgen um die Zukunft ihrer Heimatstadt.

Anonym geäußerte Kritik hat immer einen Makel. Wer sich nicht traut, Missstände offen zu benennen – sollte, ja müsste der oder die besser schweigen? Ganz so einfach ist es nicht. Der auf Artikel 5 des Grundgesetzes fußende und im deutschen Presserecht verankerte Quellenschutz ermöglicht es dem Journalismus, die Öffentlichkeit auch über...
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