Kritik an Plauens riskantem Finanzkurs: „Wann wachen Stadtrat und Verwaltung auf und stellen die Weichen richtig?“

Neue Dreifeld-Sporthalle, Hallenbad-Erweiterung und mehr: Kann sich Plauen all die kostspieligen Vorhaben leisten? Drei Insider und ihre wachsenden Sorgen um die Zukunft ihrer Heimatstadt.

Anonym geäußerte Kritik hat immer einen Makel. Wer sich nicht traut, Missstände offen zu benennen – sollte, ja müsste der oder die besser schweigen? Ganz so einfach ist es nicht. Der auf Artikel 5 des Grundgesetzes fußende und im deutschen Presserecht verankerte Quellenschutz ermöglicht es dem Journalismus, die Öffentlichkeit auch über...