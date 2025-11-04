Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kritik an verkaufsoffenem Sonntag am 9. November im Plauener Westend: „Ich weiß nicht, ob es Unsensibilität oder Gedankenlosigkeit ist“

Das Möbelhaus Biller im Westend aus der Luft. Dort ist am 9. November verkaufsoffen.
Bild: Ellen Liebner
Das Möbelhaus Biller im Westend aus der Luft. Dort ist am 9. November verkaufsoffen.
Das Möbelhaus Biller im Westend aus der Luft. Dort ist am 9. November verkaufsoffen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Kritik an verkaufsoffenem Sonntag am 9. November im Plauener Westend: „Ich weiß nicht, ob es Unsensibilität oder Gedankenlosigkeit ist“
Redakteur
Von Sabine Schott
Am kommenden Sonntag öffnen in Plauen Geschäfte rund um den Rosa-Luxemburg-Platz. Doch bei Stadträten stößt das nicht nur auf Zustimmung. Denn das Datum ist geschichtsträchtig – nicht nur der Mauerfall jährt sich an diesem Tag.

Im Plauener Westend öffnen am kommenden Sonntag von 12 bis 18 Uhr die Geschäfte. Rund um das Möbelhaus Biller und im angrenzenden Gebiet am Rosa-Luxemburg-Platz können Kunden einkaufen gehen. Anlass für den verkaufsoffenen Sonntag: Im Herbst 1995 hatte bei Möbel Biller der erste Bauernmarkt stattgefunden, organisiert vom Verein...
