Kult zu Ostern im Vogtland: Die Firebirds in der Plauener Festhalle

Die Leipziger Band Firebirds stand am Sonntag in Plauen auf der Bühne.

Die ultimative Osterparty mit Rock'n'Roll aus den Fünfziger und Sechziger Jahren ging am Sonntagabend in der Plauener Festhalle über die Bühne. Auf der Bühne: die Firebirds. Ihr Konzert in Plauen am Ostersonntag hat Kultstatus. Die Leipziger Band spielt schon seit nunmehr über 20 Jahren zum Ostersonntag auf. Jung und Alt füllten den großen...