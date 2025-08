Kultureller Abend mit Lesung im Andy-Darby-Garten des Erich-Ohser-Hauses in Plauen

Im Mittelpunkt der Veranstaltung am Mittwoch steht Marigard Bantzer, die Ehefrau Erich Ohsers.

Die Galerie e.o.plauen in Plauen lädt für Mittwoch in ihrer Veranstaltungsreihe „b-ERICH-te“ zu einem neuen kulturellen Beisammensein in ungezwungener Feierabendatmosphäre ein. Die Veranstaltung findet im Andy-Darby-Garten des Erich-Ohser-Hauses statt. Nachdem von einer Mitarbeiterin des Hauses Texte, Briefe, Notizen – eben b-ERICH-te...