  • Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen

Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Kurz vor 7 Uhr: Die Spannung steigt. Marktleiterin Eileen Gran drückt den Knopf zum Öffnen der Schiebetüren.
Zweieinhalb Stunden nach Marktöffnung schnitt Oberbürgermeister Steffen Zenner (2. von links) am Vormittag gemeinsam mit Marktbetreiber Karl-Christian Bruckner (3. von links) und weiteren Mitarbeitern sowie Vertretern von Edeka das Band durch.
Plauen
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Von Bernd Jubelt
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?

Er wollte am Donnerstagmorgen bei der Eröffnung des neuen Plauener Edeka-Centers der erste sein. Der Plan ging auf. Andreas Hollenbach stand mit seinem Einkaufswagen in der langen Reihe wartender Kunden ganz vorn, als Filialleiterin Eileen Gran kurz vor 7 Uhr auf den Knopf drückte, um die Schiebetüren von Sachsens modernstem Einkaufsmarkt zu...
