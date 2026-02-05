Kunst trifft in Plauen Tanz: Galerie Horlomus lädt Senioren zum Disco-Fox ein

Plauen
Ein Nachmittag voller Tanz und Geselligkeit erwartet Senioren. DJ Hans-Joachim Zimmermann legt am 12. Februar auf. Die Plätze sind limitiert.
Die Galerie Horlomus in Plauen startet eine neue Veranstaltungsreihe mit einem Tanznachmittag für Senioren, die sich noch jung fühlen. Am Donnerstag, 12. Februar, sorgt DJ Hans-Joachim Zimmermann aus Thüringen von 14.30 bis 17.30 Uhr für Musik und Moderation. Das Programm umfasst Tanzstile wie Disco-Fox, Walzer, Tango und Rumba. Das Flair der...
