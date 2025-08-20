Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Kunstfreunde aufgepasst: Gleich drei Ausstellungen in Plauen widmen sich dem Maler Manfred Feiler

Der Plauener Maler Manfred Feiler hätte am 22. August seinen 100. Geburtstag gefeiert.
Bild: Lutz Kirchner/Archiv
Der Plauener Maler Manfred Feiler hätte am 22. August seinen 100. Geburtstag gefeiert.

Plauen
Kunstfreunde aufgepasst: Gleich drei Ausstellungen in Plauen widmen sich dem Maler Manfred Feiler
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Am Freitag wäre der bekannte Künstler 100 Jahre alt geworden. Wer noch einmal in sein Werk eintauchen möchte, erhält jetzt gleich mehrfach Gelegenheit dazu.

Gleich drei Ausstellungen widmen sich in diesen Wochen dem Werk des bekannten Plauener Künstlers Manfred Feiler. Anlass ist der 100. Geburtstag, den der Maler am Freitag gefeiert hätte. Der Plauener Ehrenbürger war am 15. März 2020 im Alter von 94 Jahren verstorben.
