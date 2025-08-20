Kunstfreunde aufgepasst: Gleich drei Ausstellungen in Plauen widmen sich dem Maler Manfred Feiler

Plauen
Am Freitag wäre der bekannte Künstler 100 Jahre alt geworden. Wer noch einmal in sein Werk eintauchen möchte, erhält jetzt gleich mehrfach Gelegenheit dazu.
Gleich drei Ausstellungen widmen sich in diesen Wochen dem Werk des bekannten Plauener Künstlers Manfred Feiler. Anlass ist der 100. Geburtstag, den der Maler am Freitag gefeiert hätte. Der Plauener Ehrenbürger war am 15. März 2020 im Alter von 94 Jahren verstorben.
