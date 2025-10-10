Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei nimmt Hinweise zum Kupferkabel-Diebstahl entgegen.
Die Polizei nimmt Hinweise zum Kupferkabel-Diebstahl entgegen. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H/stock.adobe.com
Plauen
Kupferdiebe machen in einem unbewohnten Haus in Plauen Beute
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Tatort war die Siegener Straße. Was bislang bekannt ist.

Die Polizei in Plauen ermittelt zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Siegener Straße. Das Gebäude ist unbewohnt und steht seit längerem nahezu leer. Die unbekannten Täter waren laut Polizei gewaltsam eingedrungen und hatten es offenbar vor allem auf Kupferkabel abgesehen. Entwendet wurde Material im Gesamtwert von rund 6000 Euro....
