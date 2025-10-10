Kupferdiebe machen in einem unbewohnten Haus in Plauen Beute

Tatort war die Siegener Straße. Was bislang bekannt ist.

Die Polizei in Plauen ermittelt zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Siegener Straße. Das Gebäude ist unbewohnt und steht seit längerem nahezu leer. Die unbekannten Täter waren laut Polizei gewaltsam eingedrungen und hatten es offenbar vor allem auf Kupferkabel abgesehen. Entwendet wurde Material im Gesamtwert von rund 6000 Euro....