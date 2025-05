Kurz vor Beginn der Urlaubssaison: Dieser Ort an der Talsperre Pöhl hat jetzt keinen Bäcker mehr - „Es ist mir schwer gefallen, zu schließen“

Die Bäckerfiliale in Thoßfell lief eigentlich gut, auch bei Touristen war sie beliebt. Dennoch musste sie schließen. Wie lauten die Gründe?

In Thoßfell hat die Bäckerfiliale am Dorfplatz geschlossen. Bereits seit Jahresbeginn gibt es dort keine frischen Brötchen mehr, inzwischen ist auch das Ladeninventar beräumt. Betrieben hatte die Filiale die Bäckerei Herold aus Theuma. Was sind die Gründe für das Aus?