Ein Festumzug krönte den „Tag der Sachsen" 1997 in Plauen.
Ein Festumzug krönte den „Tag der Sachsen" 1997 in Plauen. Bild: Wolfgang Ebert/Archiv
Plauen
Kurz vor knapp: Plauen schickt Bewerbung für „Tag der Sachsen“ ab
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Bis zum 30. September läuft die Bewerbungsfrist, kurz vor Ablauf der Frist hat die Stadt Plauen nun offiziell ihren Hut in den Ring geworfen für die Mega-Fete. Wie es jetzt weitergeht.

Jetzt ist die Bewerbung offiziell: Die Stadt Plauen hat die Unterlagen für die Ausrichtung des „Tags der Sachsen“ im Jahr 2027 abgeschickt. Wie das Rathaus am Montag informierte, ging die Bewerbung bereits am vergangenen Donnerstag raus, bis zum 30. September läuft die Einreichungsfrist. Der Stadtrat hatte am 9. September grünes Licht für...
