In Plauen wird am Wochenende das Puppenspielstück „Oh wie schön ist Panama“ gezeigt.
In Plauen wird am Wochenende das Puppenspielstück „Oh wie schön ist Panama“ gezeigt. Bild: KultourZ
Plauen
Kurzfristige Programmänderung im Plauener Puppenspielplan
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Ensemble muss wegen einer Erkrankung umplanen. So wird auch am Wochenende ein anderes Stück zu sehen sein.

Statt „Michel in der Suppenschüssel“ war am Freitag im Plauener Vogtlandtheater das Puppentheaterstück „Oh wie schön ist Panama“ zu sehen. Grund für die kurzfristige Programmänderung des Gastspiels der Zwickauer Puppenspieler ist eine Erkrankung im Ensemble. Auch die beiden Wochenendtermine am Samstag und Sonntag sind von der...
