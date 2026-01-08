MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • La Bohème am Vogtlandtheater Plauen: Ein Meisterwerk über Liebe, Leben und Verlust

Bild: Christian Leischner
Bild: Christian Leischner
Plauen
La Bohème am Vogtlandtheater Plauen: Ein Meisterwerk über Liebe, Leben und Verlust
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Oper von Giacomo Puccini hat am 10. Januar Premiere. Worauf sich das Publikum freuen darf.

Mit „La Bohème“ von Giacomo Puccini bringt das Theater Plauen-Zwickau eine der beliebtesten Opern - in der Inszenierung von Dirk Löschner - auf die Bühne. Premiere ist am 10. Januar, 19.30 Uhr im Vogtlandtheater Plauen. Mit dem zeitlosen Sujet der armen Künstler und schwierigen, aber leidenschaftlichen Liebschaften hat Puccini einen wahren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.12.2025
1 min.
Vogtlandtheater Plauen: Weihnachtskonzert entführt in den hohen Norden
Das beliebte Konzert zur Weihnachtszeit widmet sich in diesem Jahr skandinavischen Melodien. „Stern über Skandinavien“ erklingt am 17. Dezember, 19.30 Uhr.
FP
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
16:30 Uhr
1 min.
Burgstädter Schulen reagieren auf Unwetterwarnung
Das Burgstädter Gymnasium schickt seine Schüler wegen Glatteisgefahr ins Homeoffice.
Schnee, Regen und Eis sollen laut Wetterprognosen für schwierige Straßenverhältnisse sorgen. Das hat auch Folgen für Schüler und Unterricht.
Uwe Rechtenbach
16:26 Uhr
4 min.
Bauernproteste an Autobahnen gegen EU-Handelsabkommen
Landwirte befürchten unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe aus Südamerika.
Traktoren rollen an Autobahn-Auffahrten, Paris erlebt erneut Bauern-Blockaden: Warum der Streit um das Mercosur-Abkommen nicht abebbt.
11:29 Uhr
1 min.
Blickwinkelreihe in Plauen startet mit „Portugal & Madeira“ ins neue Jahr
Der erste Live-Vortrag 2026 findet am 8. Januar, 19.30 Uhr im Capitol-Kino statt. Worauf sich das Publikum freuen darf.
FP
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
Mehr Artikel