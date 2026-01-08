La Bohème am Vogtlandtheater Plauen: Ein Meisterwerk über Liebe, Leben und Verlust

Plauen
Die Oper von Giacomo Puccini hat am 10. Januar Premiere. Worauf sich das Publikum freuen darf.
Mit „La Bohème“ von Giacomo Puccini bringt das Theater Plauen-Zwickau eine der beliebtesten Opern - in der Inszenierung von Dirk Löschner - auf die Bühne. Premiere ist am 10. Januar, 19.30 Uhr im Vogtlandtheater Plauen. Mit dem zeitlosen Sujet der armen Künstler und schwierigen, aber leidenschaftlichen Liebschaften hat Puccini einen wahren...
