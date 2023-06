Laaferei unnötige Wege

Jetzt war ich schon drei Mal im Keller und jedes Mal habe ich vergessen, etwas Wichtiges hochzuholen. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen, beschreibt nicht nur der Vogtländer diese unnötige Laaferei. Auch unnötige Besorgungen nennt man so. Übrigens auch, wenn man wegen einer Magenverstimmung und Durchfalls ständig aufs Klo muss,...