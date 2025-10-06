Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Plauener Einwohnermeldeamt im Rathaus.
Das Plauener Einwohnermeldeamt im Rathaus. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Das Plauener Einwohnermeldeamt im Rathaus.
Das Plauener Einwohnermeldeamt im Rathaus. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Lange Wartezeiten im Plauener Einwohnermeldeamt wegen Personalmangels
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Außerdem teilt die Stadt Ersatztermine für den Samstag mit, an dem wegen eines Feiertags geschlossen ist.

Plauen.

Wer diese Woche im Plauener Einwohnermeldeamt einen Pass oder Ausweis beantragen oder sich ummelden möchte, muss sich auf Einschränkungen einstellen. Voraussichtlich gibt es bis Ende der Woche aufgrund von Personalmangel nur begrenzt Tickets für Bürger, die ohne Termin vorbeikommen. Die Stadt rechnet laut eigenen Angaben mit langen Wartezeiten und bittet um Verständnis.

Wer kann, sollte vorab einen Termin vereinbaren. Alle Informationen und die Möglichkeit zur Terminbuchung gibt es auf der Internetseite der Stadt Plauen im Bereich Einwohnermeldeamt. Wegen des Feiertages am 31. Oktober bleibt das Amt am 1. November geschlossen. Als Ersatz ist das Einwohnermeldeamt stattdessen am 18. Oktober und 8. November geöffnet. (jopa)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
4 min.
Schlammschlacht vor dem Vergnügen: Gersdorf bereitet seine Kirmes vor
Riesenrad-Inhaberin Antje Bretschneider baut ihre „Russische Schaukel“bei straffem Nieselregen auf. Trotzdem schaut sie optimistisch aufs Wochenende.
Seit Montag bauen Schausteller in Gersdorf ihre Stände auf – trotz Regen und matschigem Platz. Kann die Kirmes unter solchen Bedingungen ein Erfolg werden?
Cristina Zehrfeld
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
01.10.2025
3 min.
Einwohnermeldeamt soll nach Callenberg zurückkehren
In den Flachbau der Volksbank (links) direkt neben dem Rathaus in Falken soll das Einwohnermeldeamt einziehen.
Seit 2011 ist das Callenberger Rathaus für die Melde- oder Passangelegenheiten seiner Bürger nicht mehr zuständig. Das soll sich nun ändern.
Cristina Zehrfeld
03.10.2025
3 min.
35 Jahre Deutsche Einheit: Mit diesen Veranstaltungen erinnert Plauen an den Herbst 1989 und die Wiedervereinigung
Am Wendedenkmal findet die zweite „Nacht der Kerzen“ statt.
Nicht nur Stadt und Parteien organisieren Konzerte, Führungen und Gedenkveranstaltungen. Alle Termine im Überblick.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel