Lange Wartezeiten im Plauener Einwohnermeldeamt wegen Personalmangels

Außerdem teilt die Stadt Ersatztermine für den Samstag mit, an dem wegen eines Feiertags geschlossen ist.

Plauen. Wer diese Woche im Plauener Einwohnermeldeamt einen Pass oder Ausweis beantragen oder sich ummelden möchte, muss sich auf Einschränkungen einstellen. Voraussichtlich gibt es bis Ende der Woche aufgrund von Personalmangel nur begrenzt Tickets für Bürger, die ohne Termin vorbeikommen. Die Stadt rechnet laut eigenen Angaben mit langen Wartezeiten und bittet um Verständnis.

Wer kann, sollte vorab einen Termin vereinbaren. Alle Informationen und die Möglichkeit zur Terminbuchung gibt es auf der Internetseite der Stadt Plauen im Bereich Einwohnermeldeamt. Wegen des Feiertages am 31. Oktober bleibt das Amt am 1. November geschlossen. Als Ersatz ist das Einwohnermeldeamt stattdessen am 18. Oktober und 8. November geöffnet. (jopa)