MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • „Lassen Sie die Finger von den Frauen“: Streit im Vogtland um sexuelle Massagen endet vor dem Landgericht

Gegen das Urteil in erster Instanz ging der Vogtländer in Berufung.
Gegen das Urteil in erster Instanz ging der Vogtländer in Berufung. Bild: Swen Pförtner/dpa
Gegen das Urteil in erster Instanz ging der Vogtländer in Berufung.
Gegen das Urteil in erster Instanz ging der Vogtländer in Berufung. Bild: Swen Pförtner/dpa
Plauen
„Lassen Sie die Finger von den Frauen“: Streit im Vogtland um sexuelle Massagen endet vor dem Landgericht
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil er eine Frau zu sexuellen Handlungen gedrängt haben soll, musste sich ein 84-jähiger Vogtländer vor dem Landgericht Zwickau verantworten. Für ihn blieben dabei mehr Fragen offen als für das Gericht.

Mit viel Redebedarf ist ein 84 Jahre alter Mann aus dem Vogtland am Mittwoch vor dem Landgericht Zwickau erschienen. In einem Berufungsverfahren musste er sich wegen Körperverletzung und Nötigung verantworten, weil er eine Frau zu sexuellen Handlungen gedrängt haben soll.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.01.2026
3 min.
Knapp 20.000 Euro aus Kleingartenkasse im Vogtland veruntreut: Jetzt spricht die Ex-Frau des Angeklagten
Knapp 20.000 Euro verschwanden aus der Kasse eines Kleingartenvereins im Vogtland (Symbolfoto).
Über Jahre hinweg soll ein Vogtländer sich als Kassenwart aus einer Vereinskasse bereichert haben. Am Landgericht Zwickau läuft das Berufungsverfahren gegen ihn. Was dessen Ex-Frau jetzt sagt.
Claudia Bodenschatz
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
10.01.2026
3 min.
Vogtländer soll Kleingarten-Kasse um fast 20.000 Euro erleichtert haben: „Er ist aufgetreten wie ein guter Versicherungsvertreter“
Der Kassenwart einer vogtländischen Kleingartenanlage soll fast 20.000 Euro veruntreut haben.
Als Kassenwart eines Kleingartenvereins soll ein Vogtländer über Jahre hinweg Geld veruntreut haben. Seit November läuft am Landgericht Zwickau ein Berufungsverfahren gegen den 49-Jährigen. Jetzt sprachen weitere Zeugen.
Claudia Bodenschatz
17:51 Uhr
5 min.
Kiewer Verhandlungschef: Ukraine-Gespräche waren "produktiv"
Russische Drohnenangriffe trafen in der Nacht erneut ukrainische Städte.
Russische Angriffe trotz US-Vermittlung: Warum die Ukraine Gespräche nicht absagen kann und welche Rolle ein möglicher Gefangenenaustausch spielt. Morgen soll es laut Medien weitergehen.
17:45 Uhr
2 min.
„Es ist wirklich spannend“: Schüler im Erzgebirge nutzen VR-Brillen für Berufsorientierung
Haben die VR-Brillen ausprobiert: die Schülerinnen Isabella Groß (l.) und Laura Tabel (r.), mit Firmeninhaber Andreas Weigel und Praxisberaterin Sophie Zimmer (Mitte).
Mittels VR-Brillen und 360-Grad-Filmen tauchen Schüler der Oberschule Bergstadt Schneeberg jetzt in die Welt der Berufe ein – und das, ohne das Klassenzimmer verlassen zu müssen.
Ramona Schwabe
Mehr Artikel