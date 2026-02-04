„Lassen Sie die Finger von den Frauen“: Streit im Vogtland um sexuelle Massagen endet vor dem Landgericht

Plauen
Weil er eine Frau zu sexuellen Handlungen gedrängt haben soll, musste sich ein 84-jähiger Vogtländer vor dem Landgericht Zwickau verantworten. Für ihn blieben dabei mehr Fragen offen als für das Gericht.
Mit viel Redebedarf ist ein 84 Jahre alter Mann aus dem Vogtland am Mittwoch vor dem Landgericht Zwickau erschienen. In einem Berufungsverfahren musste er sich wegen Körperverletzung und Nötigung verantworten, weil er eine Frau zu sexuellen Handlungen gedrängt haben soll.
