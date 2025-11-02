Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Lenny Roth tritt als Kreisschülerrat im Vogtland ab: „Einige Lehrer haben mich für meine Haltung hart abgestraft“

Plauen
Lenny Roth tritt als Kreisschülerrat im Vogtland ab: „Einige Lehrer haben mich für meine Haltung hart abgestraft“
Von Cornelia Henze
Der langjährige Kreisvorsitzende Lenny Roth kandidiert nicht wieder für Kreisschülerrat. Er sagt: Nach zehn Jahren ist Schluss.

Der 23-jährige Auerbacher Lenny Roth macht das Amt frei für seinen Nachfolger im Kreisschülerrat: Fynn Herrmann aus Klingenthal. Mit 13 Jahren habe für ihn die Reise durch die Gremien der Schülervertretungen begonnen, so Roth. Er war Schülersprecher am Gymnasium Rodewisch, vertrat den KSR als Beisitzer und das Vogtland als Delegierter im...
Das könnte Sie auch interessieren
15.10.2025
4 min.
Neue Stimme für 30.000 Schüler im Erzgebirge: 15-Jähriger setzt sich ambitionierte Ziele
Mikosch Horn ist neuer Vorsitzender des Kreisschülerrats im Erzgebirge.
Mikosch Horn vom Brecht-Gymnasium in Schwarzenberg ist zum neuen Vorsitzenden des Kreisschülerrats im Erzgebirge gewählt worden. Der 15-Jährige hat einen ganzen Katalog von Aufgaben vor Augen.
Beate Kindt-Matuschek
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
18:08 Uhr
5 min.
Union rauft sich nach Wadephul-Irritationen wieder zusammen
Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in Harasta, einer weitgehend zerstörten Stadt Harasta, einer Vorstadt von Damaskus. Äußerungen über die Rückkehr von Syrern lösten Irritationen in den Reihen der Union aus.
Mit einer Äußerung in Syrien hat der Außenminister für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Der Kanzler rückt das gerade, Wadephul präzisiert sich. Es bleibt aber ein Nachgeschmack.
Michael Fischer und Jörg Blank, dpa
16.10.2025
4 min.
Das Rasen im Vogtland wird teuer: An dieser Strecke steht bald ein neuer Blitzer
Auf der Eicher Spange passieren viele Unfälle, und es wird gerast. Eine kritische Stelle ist am Abzweig zum Radweg (rechts) und die Abfahrt auf die B 169 nach Rodewisch (links).
Der Autobahnzubringer Eicher Spange (S 299) gerät häufig in die Schlagzeilen: Dort wird gerast, dort kracht es oft. Die Stadt Auerbach handelt nun.
Cornelia Henze
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
