Letztes Sinfoniekonzert der Spielzeit am Vogtlandtheater dirigiert Yura Yang

Im Mittelpunkt steht das Schaffen und Wirken von Komponistinnen. Für das Konzert am Mittwoch in Plauen gibt es noch Karten.

„Weibliche Saiten als Abschluss der Spielzeit“ - so hat das Vogtlandtheater sein 8. Philharmonisches Konzert überschrieben, das am Mittwoch, 4. Juni, 19.30 Uhr im Plauener Theater erklingt. Am Pult steht die Dirigentin Yura Yang, die seit dieser Spielzeit als 1. Kapellmeisterin an der Oper Leipzig tätig ist. Auch inhaltlich widmet sich das...