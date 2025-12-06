Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Lieber keinen im Tee: Warum Linke in Plauen die Ausweitung des Alkoholverbots gefordert haben

Vor gut zwei Jahren wurde in Plauen die Alkoholverbotszone wieder eingeführt.
Vor gut zwei Jahren wurde in Plauen die Alkoholverbotszone wieder eingeführt.
Vor gut zwei Jahren wurde in Plauen die Alkoholverbotszone wieder eingeführt.
Vor gut zwei Jahren wurde in Plauen die Alkoholverbotszone wieder eingeführt.
Lieber keinen im Tee: Warum Linke in Plauen die Ausweitung des Alkoholverbots gefordert haben
Von Claudia Bodenschatz
Kann man Plauener Stadtfeste nur mit Alkohol feiern? Die Frage warf die Stadtratsfraktion aus Linken und Grünen jetzt auf. Die Antwort auf ihren Antrag fiel eindeutig aus.

„Zugegeben, unser Antrag war ein bisschen provokant“, so Stadträtin Petra Rank (Die Linke) jüngst im Verwaltungsausschuss des Plauener Stadtrates. „Aber es ist traurig, dass ohne Alkohol nicht gefeiert werden kann.“
Das könnte Sie auch interessieren
05.12.2025
1 min.
Dorf im Erzgebirge eröffnet Weihnachtsmarkt am Nikolaustag
In Crottendorf (Archivfoto) findet am Wochenende der Weihnachtsmarkt statt.
In Crottendorf wird am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Neben dem Weihnachtsmann kommen auch Wichtel.
Annett Honscha
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
23.10.2025
1 min.
Erweiterung der Alkoholverbotszone: So fällt die Bilanz der Stadt Plauen aus
Im Juni hat die Stadt Plauen das Konsumverbot für Alkohol ausgeweitet.
Nach der Ausweitung der Alkoholverbotszone im Zentrum klagen Anwohner an der Zonengrenze über Störungen. Welches Fazit die Stadt zieht.
Claudia Bodenschatz
18:00 Uhr
4 min.
Tisch reservieren für Weihnachten und Silvester: Wann Restaurants in der Region Zwickau Termine für die Festtage vergeben
Gänsebraten mit Rosenkohl, Maronen, Rotkraut und Kloß serviert Benny Treiber an Weihnachten in der Erbschänke Wernsdorf.
Wer sich an Weihnachten oder an Silvester im Restaurant bekochen lassen möchte, sollte sich das nicht zu spät überlegen. Eine Umfrage ergab: Viele Lokale sind schon ausgebucht. Und das nicht erst seit gestern. Wo es noch Restplätze gibt.
Elsa Middeke
07.11.2025
4 min.
Alkoholverbotszone in Plauen und die Nebenwirkungen: Jetzt äußert sich der OB
Stadtrat Bernd Stubenrauch sucht das Gespräch mit Jugendlichen, die sich an der Grenze der Alkoholverbotszone regelmäßig aufhalten.
Die Ausweitung der Alkoholverbotszone sorgt in Plauen weiter für Diskussionen. Anwohner forderten Lösungen für die dadurch entstandenen Probleme, Betroffene fühlen sich ungerecht behandelt. Jetzt sucht die Stadt nach einem Kompromiss.
Claudia Bodenschatz
17:59 Uhr
4 min.
Darts-Sport im Erzgebirge: Das Spiel auf die Scheibe bleibt nicht mehr reine Männersache
Sandra Wolf (l.) und Michelle Wiegand haben bei der BSG Wismut Aue Stealdarts für sich entdeckt. Die beiden Frauen fühlen sich in der Männerdomäne nicht als Außenseiterinnen.
Michelle Wiegand und Sandra Wolf werfen ihre Pfeile bei der BSG Wismut Aue. Beide mischen im regulären Spielbetrieb mit. Und jagen immer auch dem perfekten Wurfbild nach.
Anna Neef
Mehr Artikel