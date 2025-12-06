Lieber keinen im Tee: Warum Linke in Plauen die Ausweitung des Alkoholverbots gefordert haben

Kann man Plauener Stadtfeste nur mit Alkohol feiern? Die Frage warf die Stadtratsfraktion aus Linken und Grünen jetzt auf. Die Antwort auf ihren Antrag fiel eindeutig aus.

„Zugegeben, unser Antrag war ein bisschen provokant", so Stadträtin Petra Rank (Die Linke) jüngst im Verwaltungsausschuss des Plauener Stadtrates. „Aber es ist traurig, dass ohne Alkohol nicht gefeiert werden kann."