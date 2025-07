Lkw erfasst in Plauen betagte Fußgängerin

Die 91-jährige Frau geriet unter das Auto, wurde laut Polizei aber nur leicht verletzt

Eine 91-jährige Fußgängerin ist am Montagmittag in Plauen von einem Lkw erfasst und verletzt worden. Laut Polizei war die Frau gegen 11.15 Uhr mit einer Gehhilfe auf dem Gehweg der Tischendorfstraße in Richtung Straße der Deutschen Einheit unterwegs. An der Kreuzung Albertplatz beabsichtigte sie, diese zu überqueren. Zu diesem Zeitpunkt...