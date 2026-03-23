Logo für Tag der Sachsen 2027 in Plauen steht fest – Nun startet die Motto-Suche

Plauen
Es ist ein Novum in der Geschichte des Tages der Sachsen: Plauen gibt dem neuen Logo Lokalkolorit. An der Suche nach dem passenden Festmotto kann sich indes ab sofort jedermann beteiligen.
Das Logo zum Tag der Sachsen 2027 in Plauen wird sich von den früheren unterscheiden und bekommt erstmals Lokalkolorit. Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) hat es am Montag der Öffentlichkeit vorgestellt. Die bislang im Logo gestreifte Silhouette des Freistaates Sachsen wird durch ein für Plauen typisches Spitzenmuster ersetzt. Der...
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