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Plauens Sachsentag-Stabsleiter Lars Krämer und Katja Schmidt von der Plauener Arge zeigen das neue Logo.
Plauens Sachsentag-Stabsleiter Lars Krämer und Katja Schmidt von der Plauener Arge zeigen das neue Logo. Foto: Ellen Liebner
So sieht das Logo für den Tag der Sachsen in Plauen aus.
So sieht das Logo für den Tag der Sachsen in Plauen aus. Foto: Ellen Liebner
Vorstellung des neuen Logos durch Katja Schmidt von der Arge, Birgit Kretschmer, Leiterin der Geschäftsstelle Tag der Sachsen, Stabsleiter Lars Krämer und OB Steffen Zenner (von links nach rechts).
Vorstellung des neuen Logos durch Katja Schmidt von der Arge, Birgit Kretschmer, Leiterin der Geschäftsstelle Tag der Sachsen, Stabsleiter Lars Krämer und OB Steffen Zenner (von links nach rechts). Foto: Stadt Plauen/M. Holtz
Plauens Sachsentag-Stabsleiter Lars Krämer und Katja Schmidt von der Plauener Arge zeigen das neue Logo.
Plauens Sachsentag-Stabsleiter Lars Krämer und Katja Schmidt von der Plauener Arge zeigen das neue Logo. Foto: Ellen Liebner
So sieht das Logo für den Tag der Sachsen in Plauen aus.
So sieht das Logo für den Tag der Sachsen in Plauen aus. Foto: Ellen Liebner
Vorstellung des neuen Logos durch Katja Schmidt von der Arge, Birgit Kretschmer, Leiterin der Geschäftsstelle Tag der Sachsen, Stabsleiter Lars Krämer und OB Steffen Zenner (von links nach rechts).
Vorstellung des neuen Logos durch Katja Schmidt von der Arge, Birgit Kretschmer, Leiterin der Geschäftsstelle Tag der Sachsen, Stabsleiter Lars Krämer und OB Steffen Zenner (von links nach rechts). Foto: Stadt Plauen/M. Holtz
Plauen
Logo für Tag der Sachsen 2027 in Plauen steht fest – Nun startet die Motto-Suche
Redakteur
Von Bernd Jubelt
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Es ist ein Novum in der Geschichte des Tages der Sachsen: Plauen gibt dem neuen Logo Lokalkolorit. An der Suche nach dem passenden Festmotto kann sich indes ab sofort jedermann beteiligen.

Das Logo zum Tag der Sachsen 2027 in Plauen wird sich von den früheren unterscheiden und bekommt erstmals Lokalkolorit. Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) hat es am Montag der Öffentlichkeit vorgestellt. Die bislang im Logo gestreifte Silhouette des Freistaates Sachsen wird durch ein für Plauen typisches Spitzenmuster ersetzt. Der...
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