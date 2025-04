Love-Parade-Gründer Dr. Motte kommt für Jubiläumstour ins Vogtland

Seit 40 Jahren prägt der Berliner DJ Dr. Motte die deutsche Techno-Kultur wie kein anderer. Auf seiner Jubiläumstour macht er am Samstag auch im Plauener Club Zooma Halt. Die Zukunft des Clubs ist allerdings noch immer unklar.

Mit der deutschen Techno-Kultur ist sein Name untrennbar verbunden: Dr. Motto - Urgestein der Szene, Mitbegründer der Loveparade und deren Nachfolger „Rave the Planet“. In diesem Jahr feiert der 64-jährige DJ sein 40. Bühnenjubiläum und kehrt dafür auf seiner Tour „Give Peace a Dance“ am Samstag, 22. März, im Plauener Club Zooma an...