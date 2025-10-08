Luxushotel Adlon gehört zu ihren Kunden: Bei dieser Plauener Traditionsfirma übernimmt die vierte Generation den Staffelstab

Viele Betriebe in Sachsen suchen einen passenden Nachfolger, der das Unternehmen weiterführt. Beim Plauener Fenster- & Türenbau Grünbeck wurden hierfür frühzeitig die Weichen gestellt.

In der 85-jährigen Geschichte der Plauener Firma Fenster- & Türenbau Grünbeck wird ein neues Kapitel aufgeschlagen: Mit Juniorchef Maximilian Grünbeck übernimmt in Kürze die vierte Generation im Familienbetrieb das Ruder. Vater Jörg Grünbeck (59) will anlässlich der Jubiläumsfeier im Oktober die Geschäftsführung an den 34-Jährigen...