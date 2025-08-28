Mal wieder Streit in Oberlosa: Freistaat bringt Stadt Plauen vor Gericht

Die sächsische Straßenbaubehörde reicht beim Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Kommune ein, das Gericht bestätigt den Vorgang. Wie reagiert die Stadtspitze? Die Antwort aus dem Rathaus überrascht.

Der Streit um die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe im Süden von Plauen geht in eine neue Runde: Ende Juni hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Klage beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen gegen die Stadt Plauen eingereicht. „Der Antrag wurde der Stadt Plauen zugestellt; die Erwiderungsfrist läuft noch“, so Gerichtssprecher... Der Streit um die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe im Süden von Plauen geht in eine neue Runde: Ende Juni hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Klage beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen gegen die Stadt Plauen eingereicht. „Der Antrag wurde der Stadt Plauen zugestellt; die Erwiderungsfrist läuft noch“, so Gerichtssprecher...