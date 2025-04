Mann fährt unter Alkohol über Stoppschild: Junger Mann in Plauen verletzt

Ein Mann (42) hat sich in Plauen noch hinters Steuer seines Skodas gesetzt, obwohl er Alkohol getrunken hatte. Das Ergebnis ist ein Verletzter und hoher Schaden.

Ein 23-jähriger Mann ist Sonntagabend bei einem Unfall in Plauen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag auf Nachfrage angab, saß der junge Mann in einem VW, in den ein Skoda hineinfuhr. Das war geschehen: Gegen 21.40 Uhr war ein 42 Jahre alter Mann im Skoda auf der Chamisso-Straße Richtung Carolastraße unterwegs. An der Ecke Jößnitzer...