Mann in Hof stirbt bei Wohnungsbrand

Plauen
In Plauens Partnerstadt Hof endet das alte Jahr mit einem traurigen Vorfall. Ein 44-jähriger Mann starb nach einem Brand.
Ein nächtlicher Brand in einer Erdgeschosswohnung im fränkischen Hof endete tödlich. In der Nacht auf Mittwoch kam es gegen 4.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Graben in Hof zu einem Wohnungsbrand. In einer Erdgeschosswohnung brach aus unbekannter Ursache ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte konnten bei ihrem Eintreffen nur einen Schwelbrand mit...
