Mann ohne Führerschein baut schweren Unfall: B 173 bei Plauen mehr als zwei Stunden voll gesperrt

Plauen
Der Autobahnzubringer musste am Montagmorgen in beide Richtungen voll gesperrt werden. Warum der 50-Jährige ohne Führerschein einen Unfall verursachte.
Behinderung im Berufsverkehr: Nach einem schweren Verkehrsunfall musste die B 173 zwischen Plauen und der A 72 am Montagmorgen in beide Richtungen voll gesperrt werden. Laut Polizei waren auf dem Autobahnzubringer gegen 7.55 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.