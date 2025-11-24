Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mann ohne Führerschein baut schweren Unfall: B 173 bei Plauen mehr als zwei Stunden voll gesperrt

Plauen
Mann ohne Führerschein baut schweren Unfall: B 173 bei Plauen mehr als zwei Stunden voll gesperrt
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Der Autobahnzubringer musste am Montagmorgen in beide Richtungen voll gesperrt werden. Warum der 50-Jährige ohne Führerschein einen Unfall verursachte.

Behinderung im Berufsverkehr: Nach einem schweren Verkehrsunfall musste die B 173 zwischen Plauen und der A 72 am Montagmorgen in beide Richtungen voll gesperrt werden. Laut Polizei waren auf dem Autobahnzubringer gegen 7.55 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen.
