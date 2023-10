Mann schießt in Plauen mit Schreckschusswaffe um sich

Die Polizei musste am Donnerstagmittag zu einem Wohnhaus an der Dobenaustraße in Plauen ausrücken. In das Gebäude war ein 50-Jähriger mit einer Schreckschusspistole eingedrungen.

