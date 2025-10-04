Mann wirft Leitbake in Plauen auf die Straße: Mindestens ein Auto beschädigt

Plauen
Der 47-jährige Tatverdächtige wurde gefasst. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte.
Die Polizei vermeldet aus Plauen einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. In der Nacht zu Samstag warf demnach ein 47-jähriger Rumäne an der Haltestelle Südinsel eine Leitbake aus einer Baustellenumgrenzung auf die Hofer Landstraße. Ein 22-Jähriger konnte mit seinem Kia nicht rechtzeitig ausweichen und überfuhr das Hindernis....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.