Mann wollte Fotos machen: Sein Auto rollt in die Bleilochtalsperre und versinkt

Diesen Fotostopp wird ein 64-Jähriger nicht vergessen. Als er ausgestiegen war, rollte sein Wagen ins Wasser und war weg.

Das Auto eines 64-Jährigen ist am Mittwoch an der Bleichlochtalsperre bei Saalburg ins Wasser gerollt und versunken. Darüber berichtete die Ostthüringer Polizei am Donnerstag. Wie es hieß, war der Mann gegen 18 Uhr nah ans Wasser gefahren, um Fotos zu machen. Nachdem der 64-Jährige ausgestiegen war, rollte der rund 28.000 Euro teure Pkw an...