ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  Marie Jeutter triumphiert in Plauen: Beste Vorleserin in Vogtlandbibliothek gekürt

Marie Jeutter, Sechstklässlerin vom Lessing-Gymnasium, ist beste Vorleserin.
Marie Jeutter, Sechstklässlerin vom Lessing-Gymnasium, ist beste Vorleserin. Bild: Ellen Liebner
Marie Jeutter, Sechstklässlerin vom Lessing-Gymnasium, ist beste Vorleserin.
Marie Jeutter, Sechstklässlerin vom Lessing-Gymnasium, ist beste Vorleserin. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Marie Jeutter triumphiert in Plauen: Beste Vorleserin in Vogtlandbibliothek gekürt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Acht Talente traten an, doch Marie Jeutter stach mit ihrem Vortrag aus „Cassandra Morgan“ hervor. Wodurch sie überzeugte.

Marie Jeutter vom Plauener Lessing-Gymnasium wurde mit ihrem Vortrag aus dem Buch „Cassandra Morgan – Der goldene Schlüssel“ von Skye McKenna zur Siegerin des Regionalausscheids des Vorlesewettbewerbs gekürt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Der Regionalausscheid wurde in der Vogtlandbibliothek ausgetragen. Acht Vorleser stellten sich...
