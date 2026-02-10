Marie Jeutter triumphiert in Plauen: Beste Vorleserin in Vogtlandbibliothek gekürt

Acht Talente traten an, doch Marie Jeutter stach mit ihrem Vortrag aus „Cassandra Morgan“ hervor. Wodurch sie überzeugte.

Marie Jeutter vom Plauener Lessing-Gymnasium wurde mit ihrem Vortrag aus dem Buch „Cassandra Morgan – Der goldene Schlüssel“ von Skye McKenna zur Siegerin des Regionalausscheids des Vorlesewettbewerbs gekürt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Der Regionalausscheid wurde in der Vogtlandbibliothek ausgetragen. Acht Vorleser stellten sich...