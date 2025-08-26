Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Massive Kritik im Vogtland an plötzlich gesperrter Umleitungsstrecke: Jetzt reagieren die Behörden

Die offizielle Umleitungsstrecke der B 92 führt von Elsterberg über Kleingera und Pöhl nach Plauen.
Die offizielle Umleitungsstrecke der B 92 führt von Elsterberg über Kleingera und Pöhl nach Plauen. Bild: Simone Zeh
Plauen
Massive Kritik im Vogtland an plötzlich gesperrter Umleitungsstrecke: Jetzt reagieren die Behörden
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Weil die Bundesstraße 92 bei Elsterberg wegen Bauarbeiten gesperrt ist, müssen sich Kraftfahrer seit Monaten neue Wege suchen. Einer war nun plötzlich gesperrt. Was steckt dahinter?

Vorweg die gute Nachricht: In Elsterberg ist die Straße zwischen Görschnitz und Gippe für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen wieder befahrbar. Mit dieser Freigabe dürfen ab sofort nicht nur Anlieger, sondern alle Pkw die inoffizielle Umleitungsstrecke nutzen, um die wegen Bauarbeiten noch bis Ende September gesperrte Bundesstraße 92 zu umfahren....
