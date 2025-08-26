Massive Kritik im Vogtland an plötzlich gesperrter Umleitungsstrecke: Jetzt reagieren die Behörden

Plauen
Weil die Bundesstraße 92 bei Elsterberg wegen Bauarbeiten gesperrt ist, müssen sich Kraftfahrer seit Monaten neue Wege suchen. Einer war nun plötzlich gesperrt. Was steckt dahinter?
Vorweg die gute Nachricht: In Elsterberg ist die Straße zwischen Görschnitz und Gippe für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen wieder befahrbar. Mit dieser Freigabe dürfen ab sofort nicht nur Anlieger, sondern alle Pkw die inoffizielle Umleitungsstrecke nutzen, um die wegen Bauarbeiten noch bis Ende September gesperrte Bundesstraße 92 zu umfahren....
