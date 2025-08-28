Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Massiver Misthaufenbrand“ am Rande eines Waldgebiets im Vogtland: Feuerwehr stundenlang im Einsatz

„Massiver Misthaufenbrand“ am Rande eines Waldgebiets im Vogtland: Feuerwehr stundenlang im Einsatz
Von Uwe Selbmann
Mehrere Stunden kämpften Feuerwehren am Donnerstag gegen den Brand eines größeren Misthaufens am Rande der Stadt Plauen. Was die Arbeit der Einsatzkräfte erschwerte.

Ein massiver Misthaufenbrand hat am Donnerstag in Jößnitz für einen stundenlangen Feuerwehreinsatz gesorgt. Gegen 8.17 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Jößnitz und die Berufsfeuerwehr Plauen alarmiert – erst gegen 14 Uhr war das Feuer vollständig gelöscht, teilte die Stadtverwaltung am Abend mit. Immer wieder hatten sich im Inneren...
