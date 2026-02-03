MDR-Format „Exakt“ gibt Einblick in den Alltag einer Plauener Pflegeeinrichtung

In der aktuellen Ausgabe des Magazins geht es um die bürokratischen Hürden, die oft für die Unterbringung von Angehörigen in Pflegeeinrichtungen genommen werden müssen.

Mit Fragen rund um Pflege und soziale Absicherung befasst sich die aktuelle Ausgabe des MDR-Formats „Exakt". Dafür wurde ein Teil des Nachrichtenmagazins unter anderem in der Plauener Einrichtung Aspida Pflegecampus aufgezeichnet. „Gedreht wurde am vergangenen Donnerstag", wie Christophe Holzapfel, Leiter der Einrichtung, erklärte.