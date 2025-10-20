Mehr als 20 Stürze in einem Jahr: Jößnitzer Schulhof wird zur Stolperfalle

Plauen
Der Asphalt ist verschlissen, Kinder fallen hin. Im Plauener Rathaus schrillten deshalb jetzt die Alarmglocken.
Der Hof der Jößnitzer Grundschule muss dringend saniert werden. Darauf hat Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) in der jüngsten Sitzung des städtischen Finanzausschusses aufmerksam gemacht. Die Asphaltdecke des Schulhofes sei stark verschlissen und an vielen Stellen beschädigt. Die Folge sind Stürze, weil Kinder im Boden...
