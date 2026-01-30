MENÜ
So soll die neue Turnhalle an der Kemmler-Oberschule einmal aussehen.
So soll die neue Turnhalle an der Kemmler-Oberschule einmal aussehen.
Plauen
Mehr Geld für Bauvorhaben an der Plauener Kemmler-Oberschule notwendig
Von Bernd Jubelt
Bei der Bestandsaufnahme wurden weitere Mängel entdeckt. Das führt zu Mehrkosten. Plauens Kämmerin musste nun umschichten.

Für laufende Bauarbeiten an der Plauener Kemmler-Oberschule wird mehr Geld benötigt, als bislang geplant war. Aktuell läuft dort der Neubau einer Einfeldturnhalle. Die bisherige Schulturnhalle soll zudem zu einem multifunktionalen Mehrzweckraum mit Mensa für Schule, Vereine und das angrenzende Wohngebiet umgebaut werden.
