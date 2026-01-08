MENÜ
Das Alte Rathaus in Plauen ist beliebt als Ort für Eheschließungen.
Das Alte Rathaus in Plauen ist beliebt als Ort für Eheschließungen.
Plauen
Mehr Paare in Plauen geben sich das Ja-Wort
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Das Standesamt hat voriges Jahr 200 Paare getraut. Was dafür der beliebteste Monat war.

Das Standesamt Plauen hat im vorigen Jahr insgesamt 200 Ehen geschlossen, wurde aus der Stadtverwaltung mitgeteilt. Im Vergleich zum Jahr 2024 mit 182 Hochzeiten ist das ein Anstieg. Sechs gleichgeschlechtliche Paare heirateten, im Jahr zuvor waren es drei. Die meisten Hochzeiten fanden zwischen Mai und September statt, wobei der Juli mit 30...
