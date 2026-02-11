MENÜ
Werden an der Reinsdorfer Straße zwischen Kant- und Südstraße Bäume gepflanzt?
Werden an der Reinsdorfer Straße zwischen Kant- und Südstraße Bäume gepflanzt?
Plauen
Mehr Straßengrün in Plauen? Warum das nicht immer so einfach ist
Von Bernd Jubelt
Im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahmen in diesem Jahr könnte die Stadt die Chance nutzen, Straßenbäume zu pflanzen. Doch was ökologisch sinnvoll klingt, erweist sich in der Praxis oft als schwierig.

Verträgt Plauen mehr Straßengrün? Werden neue Bäume gepflanzt, wenn die Stadt Straßen und Gehwege sanieren lässt? Diese Fragen tauchten kürzlich in der öffentlichen Sitzung des städtischen Stadtbauausschusses auf, als Tiefbauchef Steffen Ullmann über die geplanten Straßenbauvorhaben in diesem Jahr informierte.
