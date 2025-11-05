Mehrere Busse defekt: Das ändert sich am Mittwochabend im Plauener Nachtverkehr

Weil mehrere Fahrzeuge nicht zur Verfügung stehen, müssen sich Fahrgäste auf Änderungen einstellen.

Im Plauener Nachtverkehr gibt es in den kommenden beiden Nächten Veränderungen. Wie Martin Strehlau, Verkehrsleiter der Plauener Straßenbahn, am Mittwoch mitteilte, sind mehrere Busse defekt. Deshalb erfolge der Nachtverkehr auf der Linie N2 Am Albertplatz–Tunnel–Neundorf und zurück mit Straßenbahnen. Die Regelung gilt Strehlau zufolge am...