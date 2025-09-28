Mehrere neue Straßensperrungen ab Montag in Plauen

Plauen
In verschiedenen Plauener Stadtteilen beginnen Bauarbeiten. Worauf sich Kraftfahrer in der neuen Woche einstellen müssen.
Kraftfahrer in Plauen müssen sich auch in der kommenden Woche baustellenbedingt auf eine Reihe von neuen Straßensperrungen einstellen. So wird ab Montag die Rähnisstraße zwischen Hammer- und Heubnerstraße für die Durchfahrt gesperrt. Wie die Stadtverwaltung im Baustellenreport mitteilt, erfolgen Arbeiten an einem Trinkwasser- und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.