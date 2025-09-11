Mehrere Schwerverletzte bei Unfällen auf B 173 nahe Plauen - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Plauen
Zwei Fahrzeuge stießen am frühen Donnerstagnachmittag auf der B 173 an der Abzweigung zur A 72 zusammen. Mindestens zwei Personen wurden schwer verletzt. Infolge der Sperrung ereignete sich ein weiterer Unfall.
Am Donnerstagnachmittag hat es gleich zwei Unfälle vor dem Ortseingang Plauen auf der Bundesstraße 173 auf Höhe der Autobahnauffahrt Plauen-Ost gegeben. Der Bereich blieb mehrere Stunden teilweise gesperrt. Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizeidirektion Zwickau auf Nachfrage mitteilte, ist sowohl die Anschlussstelle als auch die B 173...
