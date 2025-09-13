Mehrere Verletzte bei Motorrad-Unfall im Vogtland

An der Neuen Welt im Oelsnitzer Ortsteil Taltitz ist es am Samstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Straße war mehr als drei Stunden voll gesperrt.

Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 311 in Taltitz sind am Samstag vier Personen verletzt worden. Laut Polizei war ein 22-jähriger Motorradfahrer gegen 14.25 Uhr in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Renault zusammengestoßen. Daraufhin krachte der Pkw gegen einen Zaun, das Motorrad schleuderte zurück und... Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 311 in Taltitz sind am Samstag vier Personen verletzt worden. Laut Polizei war ein 22-jähriger Motorradfahrer gegen 14.25 Uhr in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Renault zusammengestoßen. Daraufhin krachte der Pkw gegen einen Zaun, das Motorrad schleuderte zurück und...