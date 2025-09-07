Menschen feiern friedlich auf der Wiesn im Vogtland

Plauen
Auf der Sternquell-Wiesn gab es keine polizeirelevanten Vorfälle. Aus dem Plauener Stadtgebiet meldet die Polizei hingegen Trunkenheitsfahrten und eine Schlägerei an einer Haltestelle.
Auf der Sternquell-Wiesn wurde an diesem Wochenende in Plauen friedlich gefeiert. Das ist das Fazit der Polizei am Sonntagmorgen. Zur Absicherung der Feierlichkeiten hatte es einen offiziellen Polizeieinsatz gegeben, wie aus dem Lagezentrum in Zwickau mitgeteilt wurde.
