Auf der Sternquell-Wiesn wurde friedlich gefeiert, meldet die Polizei.
Auf der Sternquell-Wiesn wurde friedlich gefeiert, meldet die Polizei. Bild: Marijan Murat/dpa
Plauen
Menschen feiern friedlich auf der Wiesn im Vogtland
Von Daniela Hommel-Kreißl
Auf der Sternquell-Wiesn gab es keine polizeirelevanten Vorfälle. Aus dem Plauener Stadtgebiet meldet die Polizei hingegen Trunkenheitsfahrten und eine Schlägerei an einer Haltestelle.

Auf der Sternquell-Wiesn wurde an diesem Wochenende in Plauen friedlich gefeiert. Das ist das Fazit der Polizei am Sonntagmorgen. Zur Absicherung der Feierlichkeiten hatte es einen offiziellen Polizeieinsatz gegeben, wie aus dem Lagezentrum in Zwickau mitgeteilt wurde.
