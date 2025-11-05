Mercedes-Fahrer liefert sich in Plauen ein Wettrennen mit der Polizei und landet in einer Sackgasse

Der Vogtländer wollte sich einer Verkehrskontrolle entziehen. Nun geht er zu Fuß und muss sich wegen zweier Delikte verantworten.

Weil er sich einer Verkehrskontrolle entzogen hatte, musste ein 43-jähriger Mann aus dem Vogtland am Dienstag seine Autoschlüssel abgeben und sein Fahrzeug stehen lassen. Was war geschehen? Laut Polizeiangaben ignorierte der Mercedes-Fahrer, der auf der Neundorfer Straße in Richtung Moritzstraße unterwegs war, ein Stopp-Signal der Polizei....