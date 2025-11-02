Mercedes in Plauen zerkratzt: 10.000 Euro Schaden

Zu einer Sachbeschädigung an einem Mercedes kam es am Wochenende in Plauen.

Auto-Kratzer sind in Plauen unterwegs, und das nicht zum ersten Mal in diesem Jahr. Zu einer Sachbeschädigung kam es am Samstagabend. Ein schwarzer Mercedes C-Klasse wurde durch Unbekannte erheblich zerkratzt, teilt die Polizei mit. Der Wagen war auf dem Oberen Steinweg in Plauen geparkt und wurde vermutlich zwischen 17 und 22 Uhr von Unbekannten...