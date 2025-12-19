Messerattacke vor Einkaufsmarkt im Plauener Norden

Am späten Donnerstagabend ist ein Mann an der Pausaer Straße unvermittelt angegriffen worden. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

Ein Unbekannter hat einen 47-Jährigen am Donnerstagabend in Haselbrunn mit einem Messer verletzt. Die Tat ereignete sich um 22.30 Uhr vor dem Netto-Markt an der Pausaer Straße, teilt die Polizei Freitagmittag mit. Nachdem sich der Täter genähert hatte, kam es zu einem Streit. Dann stach er dem Mann plötzlich in die Schulter, woraufhin dieser...