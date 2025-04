Metalldiebe reißen bei Einbruch in Plauen Wände ab

Um an wertvolle Baustoffe zu gelangen, haben Unbekannte in Plauen ganze Wände entfernt. Der Sachschaden geht in die Zehntausende.

Plauen.

Bei einem Einbruch in ein leerstehendes Haus haben Unbekannte einen beträchtlichen Schaden hinterlassen und Beute im vierstelligen Bereich gemacht. Wie die Polizei mitteilte, waren die Täter zwischen Mitte März und Anfang April in ein Mehrfamilienhaus an der Wieprechtstraße eingedrungen. Aus den darin befindlichen zehn Wohnungen wurde Buntmetall demontiert und gestohlen, nachdem ganze Trockenbauwände und Wandverkleidungen beschädigt und herausgerissen wurden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro, der Wert der Beute wird mit rund 5000 Euro angegeben. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich an das Polizeirevier in Plauen zu wenden, Telefon 03741 140. (su)