MG und VW stoßen zusammen: Unfall legt Verkehr in Plauener Südvorstadt lahm

Zum Stau kam es auf der B 92 mitten in der Rushhour am Donnerstagnachmittag: Zwei 19-Jährige kollidierten nahe der Straßenbahnwendeschleife.

Ein Unfall hat am Donnerstagnachmittag in der Südvorstadt den Verkehr stadtauswärts teilweise lahmgelegt. Auf der B 92 waren kurz vor dem Plauener Ortsausgang zwei Pkw kollidiert. Wie die Polizei am Freitagmorgen auf Nachfrage der „Freie Presse“ mitteilte, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem MG die Oelsnitzer Straße stadteinwärts und wollte...