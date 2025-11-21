Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • MG und VW stoßen zusammen: Unfall legt Verkehr in Plauener Südvorstadt lahm

Ein Unfall sorgte am Donnerstagnachmittag an der B 92 für einen Stau.
Ein Unfall sorgte am Donnerstagnachmittag an der B 92 für einen Stau.
Plauen
MG und VW stoßen zusammen: Unfall legt Verkehr in Plauener Südvorstadt lahm
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Stau kam es auf der B 92 mitten in der Rushhour am Donnerstagnachmittag: Zwei 19-Jährige kollidierten nahe der Straßenbahnwendeschleife.

Ein Unfall hat am Donnerstagnachmittag in der Südvorstadt den Verkehr stadtauswärts teilweise lahmgelegt. Auf der B 92 waren kurz vor dem Plauener Ortsausgang zwei Pkw kollidiert. Wie die Polizei am Freitagmorgen auf Nachfrage der „Freie Presse“ mitteilte, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem MG die Oelsnitzer Straße stadteinwärts und wollte...
