Mikroskopisch klein: Plauener zeigt Faszinierendes aus Sand

Plauen
Der Künstler stellt im Best-Western-Hotel Am Straßberger Tor in Plauen aus. Er zeigt Aquarelle und Pastelle mit Landschaften sowie Bilder aus Sand.
Der Künstler Rolf Kretzschmar - auf dem Foto mit Janet Heinz (links) und Christina Zetzsche - sammelt seit vielen Jahren Sand. Ihn begeistert die Farben- und Formenvielfalt des körnigen Sediments. Rund 9000 Proben von überall auf der Welt nennt er sein Eigen. Einige davon kann man derzeit im Inklusionshotel Am Straßberger Tor begutachten -...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.