Militärhubschrauber überfliegen gleich zweimal das Plauener Stadtgebiet: Das steckte dahinter

Plauen
Eine Formation von jeweils drei Hubschraubern war am Himmel zu beobachten.
Gleich zweimal ist am Dienstagnachmittag in Plauen die Ruhe am Himmel unterbrochen gewesen: Kurz vor und kurz nach 15 Uhr überflog jeweils eine Formation von drei Militärhubschraubern das westliche Stadtgebiet. Wie ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr auf Anfrage erklärte, handelte es sich jeweils um drei Hubschrauber vom Typ AH-64...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.