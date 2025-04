Milliardenschweres Finanzpaket: So stimmt Yvonne Magwas ein letztes Mal im Bundestag für die CDU ab

Der alte Bundestag entscheidet am Dienstag in einer Sondersitzung über ein Milliardenpaket. Für Yvonne Magwas aus dem Vogtland ist es die finale Abstimmung als CDU-Abgeordnete.

Für Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas (CDU) ist die Entscheidung über das milliardenschwere Finanzpakt am Dienstag auch ihre finale Abstimmung im Parlament. Sie will den Grundgesetzänderungen zustimmen, sagte sie auf Nachfrage von „Freie Presse“ am Dienstagvormittag. „Ich bin dankbar, dass es uns endlich gelingt, die Zögerlichkeiten...